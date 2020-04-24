مجرة أندروميدا بمجدها في سماء قرية سويسرية نائية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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لا تتمتع قرية فالس السويسرية النائية بطبيعة خلابة فحسب، بل تتمتع أيضًا بإطلالات رائعة على مجرة​ ​أندروميدا. يعيش هناك نحو 990 نسمة، ينظرون إلى السماء كلما عنّ على بالهم أن يشاهدوا أقرب مجرة​كونية إلى درب التبانة.

هناك أيضًا، يعيش المصور الفوتوغرافي ساندرو كاسوت، الذي بدأ من عامين مع شقيقه ماركوس بتصوير الكون، وتظهير صور يعبران فيها عن عميق حبهما وتقديرهما لهذا الكون الواسع المتلألئ بالنجوم.

يقضي كاسوت أمسياته بحثًا عن سماء مثالية ليصورها، في مواسم مختلفة، ليقدم صورًا توفر مناظر لا تصدق لمجرة أندروميدا في كل مجدها. فهذه المجرة هي أكبر مجموعة شمسية مؤلفة من 54 مجرة، يبلغ طولها 220 ألف سنة ضوئية، ويتوقع أن تتصادم مع درب التبانة في خلال 4.5 مليارات سنة.

أندروميدا هي الأقرب إلينا بحسب علماء الفلك، لكنها تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية.

تلتقط عدسة كاسوت بعض التريليونات من النجوم التي تستوطن أندروميدا، إضافة إلى السديم الذي يلقي ألوانًا متوهجة في سماء الليل، لا يشبع منها نظر.

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "ماي مودرن ميت". الأصل منشور هنا.