شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة البرلمان": لقاء مع وزير الصحة لحل أزمة 7 آلاف طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وجه بالتواصل مع وزارة الصحة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020 والتى أثارتها النائبة شيرين القشاش بالأمس فى الجلسة العامة، موضحًا أن اللجنة سيكون لها لقاء مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة خلال الأيام المقبلة .

ولفت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن النظام المستحدث لتكليف الطبيب المتخرج جيد ويمكن من خلاله تأهيل الطبيب أكثر ولكن مع الأزمة الراهنة واستمرار الاحتياج لأكبر عدد ممكن من الأطباء لسد العجز فى الطب الوقائى فلابد من تعديل هذا النظام بما يمكن من تعيينهم بشكل فورى.

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وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه لابد من إحداث موائمة بين هذا النظام وضمان الجانب التدريبى وبين الظروف الاستثنائية التى تمر به مصر فى الوقت الحالى وهو ما يتطلب توفير أكبر عدد ممكن من الأطباء فى ظل هذه الجائحة .

ولفت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستستغل لقاءها مع وزيرة الصحة لفتح كل المستجدات بشأن ملف أزمة كورونا، موضحًا أن سيتم الدفع بعدد من الاقتراحات لسد العجز منها الاستعانة بالأطباء فوق سن المعاش فى سد قطاعات علاجية بعيدًا عن الأزمة ، وتدريب أطباء الامتياز بالكليات العلمية لسد العجز .

وكانت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، قد لفتت إلى وجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضًا على ناظم التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بالتدخل لحل تلك الأزمة ودعوة الوزيرة للحضور لمناقشة هذا الأمر نظرًا لما يقوم به الأطباء من دور ملموس فى مواجهة فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الأطباء هم حائط الصد الأول عن المجتمع المصرى فى هذه الأزمة.