شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج.
وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.
وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق.
وظل إجمالي حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.
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