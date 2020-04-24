أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، حصيلة أخرى صادمة لعدد الوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، التي وصلت إلى 50 ألفاً مساء الخميس، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء "كوفيد-19" حصد في الولايات المتحدة لغاية اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في هذا البلد 866.646 إصابة بعد تسجيل 26.971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أشاد الرئيس دونالد ترامب، بالتقدم الملموس الذي أحرزته بلاده في مكافحة تفشي فيروس كورونا داخل 23 ولاية أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء "كوفيد-19": "اقتربنا للغاية من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا"، مؤكدا أنه يتم حاليا تطوير طرق لعلاج فيروس كورونا تعتمد على البلازما المشتقة من دماء المتعافين.

وطالب ترامب الأمريكيين بمواصلة العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تخفيف القيود.