قبائل الأشراف في ليبيا تعلن تفويض للمشير خليفة حفتر في قيادة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا شرقي البلاد، يوم الخميس، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.

وقالت قبائل الأشراف والمرابطين في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "نحن أبناء قبائل الأشراف والمرابطين نعلن وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة ابوالقاسم حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد".

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وأضاف البيان "بكل ما نملك نؤيد هذا التوجه لإنهاء المعاناة لشعبنا وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار".

وختم البيان "أيها السيدات والسادة، أيها الشرفاء المخلصين، لامجال للتردد بل دعونا ندعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة".

هذا وقت دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء الخميس ‏‏23 أبريل‎/‎نيسان، كل الليبيين إلى قرار وصفه بالتاريخي، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية. ‏

وقال حفتر في كلمة متلفزة إن:"المجلس الرئاسي "خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي"، مشيرا إلى أن "تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي".

وطالب حفتر في كلمته "بضرورة أن يخرج الليبيين ويسقطوا الاتفاق السياسي، ويختاروا الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، مضيفا أن "القوات المسلحة، ستكون ضامنا لحماية اختياراتهم".