ترامب يعلق على أنباء مرض زعيم كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من شأن أنباء تواترت هذا الأسبوع عن مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه امتنع عن ذكر ما إن كان على اتصال بالمسؤولين هناك.

وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفا أنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة".

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وتابع: "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونغ أن وأرجو أن يكون على ما يرام.. ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك".

وكان موقع "ديلي إن.كيه" الذي يقع مقره في سول، ذكر في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن كي يتعافى بعدما خضع لعملية في القلب في 12 أبريل/ نيسان.

ونشر الموقع النبأ نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن التقارير غير مؤكدة وإنه لا يعول عليها كثيرا.

وعقد ترامب لقاءات غير مسبوقة مع كيم عامي 2018 و2019 في محاولة لإقناعه بالتخلي عن أسلحته النووية.