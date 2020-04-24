طهران تستدعي السفير السويسري للإحتجاج على التهديدات الأميركية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، السفير السويسري راعي المصالح الأميركية في طهران، وسلمته رسالة احتجاج على التهديدات الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح له اليوم الخميس ازاء الاجراءات والتحركات الاستفزازية للقوات الاميركية في الخليج الفارسي، انه تم استدعاء السفير السويسري في طهران بصفة ان بلاده راعية للمصالح الاميركية الى وزارة الخارجية وتم ابلاغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على تهديدات القوات الاميركية ومنها تواجد واجراءات الاسطول الاميركي اللاقانونية والمزعزعة للاستقرار قرب المياه الشمالية للخليج الفارسي والسواحل الايرانية، وذلك في اطار مذكرة لنقلها للمسؤولين الاميركيين.

واضاف، انه تم في هذه المذكرة تذكير الحكومة الاميركية بضرورة التزام القرارات الدولية لسلامة وحرية الملاحة البحرية من قبل جميع الاطراف وتم توجيه التحذير بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن دفاعها باقتدار امام اي تهديدات واجراءات غير قانونية وتجاوزية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ، سترد على ذلك بما يناسب.

وقال موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين التصريحات المهددة والاستفزازية للرئيس الاميركي الذي ادلى بها يوم امس وتنصحه بانه من الافضل له، في ظروف تفشي فيروس كورونا في المنطقة والعالم، ان يستخدم قواته العسكرية للمساعدة بالسيطرة على هذا المرض المتفشي الذي جعل بلاده الدولة الاكثر اصابات وضحايا في العالم، بدلا عن خوض المغامرات والتنصل من مسؤولية القضايا واتهام الاخرين الاخرين.