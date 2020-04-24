«وزير العدل» يعلن عن «6» خدمات يقدمها الشهر العقاري إبتداء من الأحد

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل ، عن إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري وقصرالخدمات التى تقدمها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء اليوم. - عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ). - التصديق على الدفاتر التجارية . Advertisements - محضر إيداع وصية ( مغلقة ). - محضر فتح وصية ( مغلقة ). - التوكيل الخاص ( صرف المعاش ).

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