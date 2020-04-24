شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي تركي يكشف تراجع شعبية أردوغان بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز إسطنبول للبحوث الاقتصادية التركي، عن تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلاده، جراء تفشي وباء كوفيد 19 وانتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركز في نتائج استطلاع كان سؤال :"لو كانت هناك انتخابات خلال الأحد القادم فمن تختار؟»، خسارة أردوغان من شعبيته خلال الشهر الجاري عن نسبته في الشهر الماضي، لتصل إلى 35.8%.

وبيّن المركز أن أردوغان خلال الشهر الجاري بدا أكثر رؤساء الأحزاب التركية تراجعًا في مستوى الشعبية، بينما جاء روؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وأنقرة وإزمير الأكثر نجاحًا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش متقدمًا على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية إزمير تونتس سوير.