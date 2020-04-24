شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 11 مشروع قانون وافق عليها البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاربعاء على 11 مشروع قانون منها 9 مشروعات قوانين تم الموافقة نهائيا عليها وقانونين تم الموافقة عليهما في المجموع وتأجل الموافقة النهائية عليها إلى الجلسات القادمة.



و القوانين التسعة التي وافق عليها نهائيا كالتالي :

1-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه

2-مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

3- مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات

4- مشروع قانون مواجهة تداعيات كورونا

5-مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

6-مشروع قانَون بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين

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7-مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارىء

8- مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدول.

9-تعديل قانون الطوارئ

كما وافق البرلمان، على مشروعي قانون في المجموع وهما:



1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في مجموعه

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

