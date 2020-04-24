الأمن يُسيطر على تجمهر أهالي أمام منزل متهم بهتك عرض طفل بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات تابعة لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على تجمهر عدد من الأهالي أمام منزل بقرية "ميت أبو العربي" التابعة لمركز شرطة الزقازيق؛ لغضبهم بعد قرار إخلاء سبيل صاحب المنزل، على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل معاق ذهنيًا.

كان مدير الأمن اللواء عاطف مهران تلقى إخطارًا ببلاغ من "ع.م" مزارع، من قرية "ميت أبو العربي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه جاره "علاء.م" 60 سنة، موظف بالمعاش، بهتك عرض نجله الطفل البالغ 8 سنوات، موضحًا أن الضحية يعاني إعاقة ذهنية، وأن والدته لاحظت تألمه ووجود آثار نزيف لديه، وعند سؤاله أشار إلى أن المتهم استدرجه لمنزله وهتك عرضه.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، لكن فور قرار النيابة تجمهر الأهالي أمام منزل المتهم للتعبير عن غضبهم.