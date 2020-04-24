بعد القاصرين.. الحكومة الاسبانية “تدرس” سبل تمتيع المسنين بحق التجول

تتدارس الحكومة الاسبانية مقترحا يرمي إلى تمتيع المسنين بحق التجول في ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، الذي ألزم المواطنين بالبقاء في المنزل تنفيذا لتدابير الحجر الصحي.
وكشفت صحيفة “ماركا” أن التوجه يقضي بالسماح للمسنين بالتجول بعد الموافقة على مقترح السماح للقاصرين بالخروج، وفق شروط تراعي التدابير الوقائية وتحرص على الحفاظ على السلامة الصحية .
وكان بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، قد أبلغ رؤساء الأقاليم الاسبانية بالرغبة في تخفيف الحجر الصحي عن القاصرين بداية من يوم 27 أبريل الجاري، مبرزا في السياق ذاته أن المقاربة لا يتوجب أن تكون نفسها في كل البلاد، ولا على مستوى الأقاليم والجهات، مشددا على أن الأيام المقبلة ستحمل إجابات عديدة استنادا إلى خصوصيات كل منطقة.
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