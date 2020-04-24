بطل مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطوع لتعقيم حيه من فيروس كورونا – فيديو

على الرغم من إعاقته الجسدية، بادر البطل المغربي، عبد الفتاح بامو، إلى تعقيم حيه في منطقة “عياط” في مدينة بني ملال.
وقال عبد الفتاح في حديثه لـ”اليوم24″، إنه تحدى إعاقته، وساهم في تعقيم الحي، حيث يقطن، مرتين في الأسبوع، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأشخاص في وضعية إعاقة يمكنهم المساهمة، أيضا، في المبادرات المدنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المغرب.
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