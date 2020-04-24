تغيب الفنانة المغربية، ابتسام تكست، هذه السنة، عن السباق الرمضاني، إذ لم تشارك في أي عمل يعرض على القنوات الموجهة للجمهور المغربي في الشهر الكريم.
ولم تشارك تسكت في أي عمل رمضاني هذه السنة، بعدما كانت قد ولجت، لأول مرة، ميدان التمثيل في رمضان 2017، من خلال الفيلم التلفزي “ألو ابتسام”، الذي عرض على القناة الثانية، وأدت فيه دور البطولة.
وواصلت تسكت التمثيل من بوابة الأعمال الرمضانية، حيث أطلت في شهر رمضان عام 2018 من خلال سلسلة ” إدريس وسحتوت” مع الثنائي الكوميدي إدريس، ومهدي، التي عرضت هي الأخرى على “دوزيم” .
وفضلت تسكت، حسب تصريحاتها سابقا، منح نفسها عطلة في الموسم الرمضاني للعام الماضي، وذلك بعدما اكتشفت أن التمثيل يؤثر في مسارها في الغناء، وعلى الرغم من استئنافها للتمثيل من خلال بطولة فيلم 30 مليون، الذي صدر، قبل مدة ليست بالطويلة، تواصل الغياب عن رمضان المقبل للعام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم استئنافها للتمثيل.. تسكت تواصل “عطلتها الرمضانية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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