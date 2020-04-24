تركيا.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 100 ألف حالة

سجلت السلطات التركية، اليوم الخميس، 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 101790.

وتوفي 115 شخصاً بسبب فيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2491، وفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة.

وفيما انخفض عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية من 4676 إلى 3116، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه: “اليوم، نحن في وضع أفضل من الأمس. لم نصل إلى هذه النقطة، حتى مع واحد من 791906 اختباراً يتم إجراؤها بشكل عشوائي”.

وحذر وزير الصحة من التراخي في الالتزام بالإجراءات في شهر رمضان عندما يفطر الناس في تجمع عائلي كبير، مُعتبراً أن “الصيام اختبار للالتزام أو كسر القرارات. لا يجب أن يكون رمضان عذراً للتفاخر بالاحتياطات. دعونا نؤجل وجبات العشاء السريعة، والمحادثات للعام المقبل”.

يذكر أن تركيا التي تحتل المرتبة السابعة عالميًا لأكبر عدد من حالات كورونا، يخضع ما يقرب من 75% من سكان حالياً لحظر تجول لمدة 4 أيام ينتهي عند منتصف ليل الأحد 26 أبريل الجاري.