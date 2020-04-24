فقدان 4 بحارة بعد غرق مركب في عرض المتوسط

أدى انقلاب قارب للصيد التقليدي، في عرض المتوسط، اليوم الخميس، إلى فقدان 4 بحارة، كانوا قد خرجوا في رحلة صيد من ميناء المضيق، متجهين إلى ميناء طنجة.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ أن من بين البحارة الأربعة، الذين فقدوا بعد غرق مركبهم، شقيقان، وربان القارب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم العثور على حطام القارب في شاطئ بليونش القريب من مدينة سبتة المحتلة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ، إلى حدود الليلة، تسارع الزمن، من أجل العثور على البحارة الأربعة.