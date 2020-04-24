- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم الديمقراطيين: من الغريب أن ولاياتهم فقط من تعانى مشكلات والان مع التفاصيل
الجمعة 24 أبريل 2020
دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر كورونا، أنه من الغريب أن معظم الولايات التي تواجه مشكلات سواء بالنسبة لمعدات الحماية الشخصية وكمية اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس يكون حكامها من الديموقراطيين، مشيرا إلى أن الولايات الديموقراطية "الزرقاء" لا تريد أن تعيد فتح الأعمال بها.
وعند سؤاله عن تطور العمل في الوصول إلى لقاح لعلاج الفيروس، قال ترامب إن العديد من الشركات تعمل على الأمر بالتعاون مع منظمة الـ FDA وأنه لا يريد تحديد نطاق زمني للوصول إلي العلاج أو اللقاح المؤكد فعاليته.
يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1322 وفاة و20893 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 47272 حالة.
وأفادت بعض الإحصاءات، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفا، اليوم الخميس، مع متوسط زيادة يومية فى الحالات فى أبريل بلغ ألفى وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهاجم الديمقراطيين: من الغريب أن ولاياتهم فقط من تعانى مشكلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.