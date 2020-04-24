صحيفة تكشف موعد عودة رئيس وزراء بريطانيا لعمله

الجمعة 24 أبريل 2020

بوريس جونسون

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم العودة للعمل يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن جونسون أبلغ مساعديه بترتيب اجتماعات مع الوزراء الأسبوع المقبل.

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تأتي عودة جونسون في وقت حرج، حيث تشهد البلاد إغلاقا منذ أكثر من شهر، كما يعتمد الوزراء على جونسون للدفع بإجراءات جديدة في خطط الخروج من الأزمة.

كما يشعر كبار الوزراء في الحكومة بالقلق من أن يؤدي الإغلاق المطول إلى انهيار عشرات الآلاف من الشركات وإلحاق أضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها، بحسب الصحيفة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد خضع للعلاج من "كوفيد 19" لعدة أيام بأحد المستشفيات. ويقضي حاليا فترة نقاهة عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس.

وقررت بريطانيا الأسبوع الماضي، استمرار العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المملكة المتحدة تقترب على الأرجح، من ذروة الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، لكن من السابق لأوانه إزالة الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد بسبب الوباء.