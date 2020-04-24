شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها، إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.
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