اخبار العالم

بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس، عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس المستجد ( كوفيد-19) ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألفا و738 شخصا.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها، إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا