شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس، عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألفا و738 شخصا.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها، إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.