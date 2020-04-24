شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تصعد الهجوم على طهران وتهدد بنسف سفنها والان نبدء بالتفاصيل

في بوادر لأزمة ساخنة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستنسف أي سفن حربية إيرانية تقترب بقوة من السفن الأمريكية، وذلك بعدما اقتربت 11 سفينة من القوة القتالية الإيرانية الخاصة بشدة من سفن أمريكية في الخليج العربي.

وقال ترامب، مساء الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن كورونا: لن نقبل بهذا، إذا فعلوا هذا، إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا للخطر، فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفًا.

وأضاف: هذا تهديد، عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفًا.

وعن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران، قال: «نتابع عن كثب».

معارض إيراني

على صعيد متصل، تفاعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع تغريدة نشرها المعارض الإيراني، حشمت علوي، واستغلها لمهاجمة المرشح الديمقراطي بسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن.

قال علوي في تغريدته: «نظام الملا الذي يحكم إيران يتحرش بسفن الولايات المتحدة لأغراض دعائية، الرئيس ترامب، شكرًا لك لتذكير هذا النظام بأن سنوات أوباما مضت.. وعلى فكرة هذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني». وعقب ترامب على التغريدة قائلًا: «جو النائم يعتقد أن هذا لا بأس به، ليس أنا».

محاسبة الملالي

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من جانبه، طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمحاسبة إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري، مضيفًا إنه يعتقد أن الأمر بمثابة تحد لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي. كان الحرس الثوري الإيراني قال «الأربعاء» إنه نجح في إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى مداره، وذلك في وقت يشهد توترًا بين طهران وواشنطن إزاء برنامجي إيران النووي والصاروخي.

وحذر الجيش الأمريكي من أن التكنولوجيا الباليستية الطويلة المدى المستخدمة في إطلاق الأقمار إلى المدار يمكن أيضًا أن تسمح لإيران بإطلاق أسلحة أطول مدى ربما تحمل يومًا رؤوسًا نووية.

السيناتور غراهام

وأعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن تأييده لتهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير السفن الإيرانية التي تمثل تهديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إنه القرار الصحيح، مؤكدًا أن القوة هي الحل الأمثل للتعامل مع إيران في الشرق الأوسط.

وقال عبر حسابه في «تويتر»: «نؤيد تمامًا قرار الرئيس ترامب بالسماح لسفن البحرية الأمريكية بالتصدي لأي تهديدات قادمة من إيران. وأضاف: نحن مدينون لرجالنا ونسائنا في القوات المسلحة للسماح لهم بحماية أنفسهم.

وتابع: أثبتت قوتك (ترامب) في الشرق الأوسط بمرور الوقت أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التهديدات. أحسنت سيدي الرئيس».

وتنفي طهران تأكيدات واشنطن بأن مثل هذا النشاط ستار يغطي تطوير صواريخ باليستية وتقول كذلك إنها لم تسعَ قط لتطوير أسلحة نووية.

ويدعو قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 إيران للامتناع لمدة 8 سنوات عن العمل على تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية.