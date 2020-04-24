انت الان تتابع ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات إنكلترا إلى 16786 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في مستشفيات إنكلترا ارتفع بواقع 514 إلى 16786 وفاة. وأضافت أن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عام، وأن 16 منهم- تتراوح أعمارهم بين 37 و92 عاما- لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا.

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