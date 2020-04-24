ترامب يهاجم الديمقراطيين: من الغريب أن ولاياتهم فقط من تعانى مشكلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر كورونا، أنه من الغريب أن معظم الولايات التي تواجه مشكلات سواء بالنسبة لمعدات الحماية الشخصية وكمية اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس يكون حكامها من الديموقراطيين، مشيرا إلى أن الولايات الديموقراطية "الزرقاء" لا تريد أن تعيد فتح الأعمال بها.

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وعند سؤاله عن تطور العمل في الوصول إلى لقاح لعلاج الفيروس، قال ترامب إن العديد من الشركات تعمل على الأمر بالتعاون مع منظمة الـ FDA وأنه لا يريد تحديد نطاق زمني للوصول إلي العلاج أو اللقاح المؤكد فعاليته.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1322 وفاة و20893 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 47272 حالة.

وأفادت بعض الإحصاءات، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفا، اليوم الخميس، مع متوسط زيادة يومية فى الحالات فى أبريل بلغ ألفى وفاة.