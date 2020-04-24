شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية أمام اسكان النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها القادم برئاسة المهندس عماد سعد حمودة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2920 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصرالعربية وبنك الاستثمار الأوربي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا بمبلغ 130 مليون يورو.

ويهدف مشروع توسعة المحطة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية فضلا عن تحسين مستوى معالجة مياه الصرف الصحي بها وذلك بغرض تحسين نوعية المخالفات السائلة من المحطة والمساهمة في تطهير وإزالة الملوثات من بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط.

وينفذ المشروع من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشر ب والصرف الصحي وذلك تحت إشراف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تقوم بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروع بالكامل.

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وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع معفاة من الضريبة المضافة بمبلغ 184مليون و500 الف يورو وسيتم تمويلها من خلال إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو وتقدم منصة الاستثمار لدول الجوار منحة بمبلغ 20 مليون يورو وتم ل جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى المبلغ المتبقي من التكلفة من مواردها الخاصة.