القوى العاملة": مبادرة سعودية لعودة الراغبين.. ولا إصابات جديدة بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.

ويحسب بيان، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وجاءت التقارير كالتالي:

السعودية

قال وليد عبدالرازق أحمد المستشار العمالي بجدة، إن وزارة الداخلية السعوديةأطلقت مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الداخلية بالمملكة، أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

Advertisements

وأضافت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

الأردن

وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم.

وأوضح السيد، أن مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات وصل 435، و7 حالات وفيات، والمتعافون 315 والمتواجدون في العزل الصحي 113، والحالات الجديدة 7.

إيطاليا

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين، أن وزيرة الداخلية الإيطالية قدمت للبرلمان مشروع قانون للمهاجرين واللاجئين لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية، حيث يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا من مختلف الجنسيات إلى ٦١٠ آلاف شخص.