وزارة الداخليّة الإيطاليّة تفكر في تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيّين... وهؤلاء معنيّون

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية أنها تفكر في طريقة تسوية أوضاع العاملين المهاجرين في قطاع الزراعة والثروة السمكية.
وأكدت أن القضية قيد الدرس بالفعل لكن التسوية ربما لن تكون للجميع.
وقالت المسؤولة الأولى عن وزارة الداخلية "هذه مسألة نتحدث عنها بين الوزارات - لن يكون تسوية لكل 600 ألف شخص، كما قال أحد الأشخاص، ولكن فقط أولئك الذين يعملون في قطاعات معينة، بدءًا من الزراعة ".
وجاء ذلك في إجابة لوزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيز على الأسئلة خلال جلسة الاستماع في لجنة الشؤون الدستورية.
وأضافت الوزيرة أنه "لا يوجد شيء محدد حتى الآن لتسوية العمال المنزليين ومقدمي الرعاية".
* المصدر: موقع " المهاجر برس"
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