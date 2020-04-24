السعودية.. توزيع وتوصيل عبوات مياه زمزم للمنازل لمجابهة كورونا



صرح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه وفق المبادرة التي أعلنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بدأت شركة المياه الوطنية إيجاد الحلول المناسبة لتوزيع مياه زمزم في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأوضح الموكلي أنه يجري العمل على إنهاء الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للبدء في توزيع عبوات ماء زمزم في مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى والتوسع التدريجي في المدن الأخرى، لإيصال المياه المباركة لمنازل طالبيها.

وكانت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أعلنت سابقا توحيد العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلاً من 10 لترات، مبينة أن توحيد حجم العبوات المنتجة يأتي ضمن خطة التحوّل التي ينفذها المشروع أخيرا، سعياً منه لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة للطلب المتزايد على عبوات مياه زمزم.