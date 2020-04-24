السديس يدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام .
واستهل الرئيس العام كلمته بحمد الله - عز وجل - نعمته بأن بلغنا شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يمن علينا بالقبول والعتق من النيران .
وقال : كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يبشر أصحابه بدخول شهر رمضان ويذكر فضائله، وأن علينا اغتنام هذاالشهر الكريم بالإقبال والتوبة، وأن نجتهد فيه بالأعمال الصالحة اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام .
كما ذكر الرئيس العام أن هذا الشهر الكريم فرصة للابتهال لله - عز وجل - بالدعاء بأن يرفع جائحة كورونا، وأن نجتهد في الدعاء خلال هذا الشهر الفضيل .
وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأن حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة الغراء وأن أجر من اعتاد علىزيارة الحرمين الشريفين يرجى له الأجر والمثوبة، مصداقا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إنما الأعمال بالنيات .
ونبه الرئيس العام على الابتعاد عن الشائعات وعدم الانجراف معها، مؤكدا بأن الأمر كله بقضاء الله وقدره، وأنه رحيم بعباده .
وأوضح خلال حديثه بأن ولاة الأمر - حفظهم الله - راعوا الاختصار والتخفيف في صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حفاظا على المسلمين، وأن علينا التعاون فيما بيننا بما يحقق المصلحة العامة .
واختتم كلمته داعيا الله - عز وجل - بأن يحفظنا جميعًا وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل شر ومكروه .
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