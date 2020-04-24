سوريا .. صحة اللاذقية تنفي وجود إصابات بكورونا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات

نفت مديرية الصحة في اللاذقية السورية تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المحافظة، وحذرت من نشر الشائعات في هذا الصدد وفقا لموقع روسيا اليوم. الصدد وفقا لموقع روسيا اليوم. وأهابت المديرية في بيان لها بالمواطنين، عدم الانجرار وراء الشائعات، نافية ما يشاع عن وجود إصابات في اللاذقية. وراء الشائعات، نافية ما يشاع عن وجود إصابات في اللاذقية. وحذرت صحة اللاذقية من الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا، وهددت عملا بتعميم وزارة الداخلية، بمقاضاة كل من ينشرها.

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