قادة الأحزاب السياسية يحتجون بسبب “الاقصاء” في الجائحة ووهبي: “العثماني لا حول له ولا قوة تجاه الإعلام الرسمي”

بعد انتقادها لعدم حضورها في الإعلام العمومي، خلال حملات التوعية في ظل جائحة فيروس كورونا، وجهت الأحزاب السياسية، بدورها، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بهذا الخصوص.

وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، إن موضوع عدم فتح الباب للأحزاب السياسية للحضور في الإعلام العمومي أثير، أمس الأربعاء، في الاجتماع، الذي جمع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة.

وقال وهبي إن القيادت الحزبية عبرت عن موقفها للعثماني، وأخبرته أنها لن تطلب منه مجددا التدخل، لأنه “لا حول ولا قوة له تجاه الإعلام الرسمي”، مضيفا “هذا الموضوع لم نطالب به وغسلنا يدينا على أن الإعلام العمومي ممكن يستقبل الأحزاب”.

وخلال الاجتماع ذاته، الذي عقد، أمس، بتقنية التواصل عن بعد، قيم قادة الأحزاب عملية توزيع الإعانات، والتعويضات، التي باشرتها الحكومة على الفئات المتضررة من الجائحة، ودعت الحكومة إلى توسيع، وتمديد الإعانات، لتشمل فئات أخرى، كما طالبت بضبط العملية، وتنظيمها.

وطالبت الأحزاب العثماني بالوقوف على دعم الشركات، وعمالهم، خصوصا الشركات الصغيرة، والعمال، في نقاش حول الوضع الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.