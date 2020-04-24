كشف الفنان نعمان لحلو، أن سلسلة “كورونيات” لم تنته بعد، إذ سيصدر الباقي منها في مناسبات معينة، وليس بشكل أسبوعي كالمعتاد.
وقال لحلو إن هناك عملين في سلسلة كورونيات “لم يصدرا بعد، ويخص أحدهما شهر رمضان، والثاني فترة ما بعد الحجر الصحي.
ودون لحلو على حسابه في فايسبوك، اليوم الخميس: “أعزائي، بسبب تمديد الحجر الصحي، ارتأيت مع فريق عملي، أن لا ننزل اليوم أي كبسولة غنائية”.
وزاد لحلو موضحا: “المجموع سبعة أغاني، نزلنا خمسة وبقيت اثنتين: واحدة أثناء الشهر الكريم، وآخر أغنية مع انتهاء الحجر الصحي إن شاء الله… رمضان كريم”.
وأصدر لحلو طوال فترة الحجر الصحي، قبل التمديد، بشكل أسبوعي أغاني لموضوعها علاقة بالظرفية، التي تسبب فيها فيروس كورونا، قدم واحدة بصوته، والأخريات أشرف على إنجازها بأدائها من طرف فنانين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر نعمان لحلو: سلسلة كورونيات متواصلة في رمضان وبعد رفع الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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