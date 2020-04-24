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حالة استنفار في حي بنديبان في طنجة بعد فرار مصابة بكورونا

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يونس الميموني 0 تبليغ

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سجل حي الكوشة في منطقة بنديبان في طنجة، مساء اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بفيروس المستجد.

وقال مصدر مطلع لـ”اليوم 24″، إنه تأكد، رسميا، إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بنديبان، ما جعل الوحدة المتنقلة لكوفيد-19 تنقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاجات، إلا أنها فوجئت، خلال الاستعداد لعملية نقلهم، بهروب إحدى الحالات 3.

وتشهد منطقة بنديبان حالة استنفار كبيرة، بعد ظهور بؤرة عائلية في حي واحد، كما لوحظ وجود عناصر أمنية تجوب المنطقة.

يذكر أن مدينة طنجة سجلت ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 342، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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