حالة استنفار في حي بنديبان في طنجة بعد فرار مصابة بكورونا

سجل حي الكوشة في منطقة بنديبان في طنجة، مساء اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مطلع لـ”اليوم 24″، إنه تأكد، رسميا، إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بنديبان، ما جعل الوحدة المتنقلة لكوفيد-19 تنقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاجات، إلا أنها فوجئت، خلال الاستعداد لعملية نقلهم، بهروب إحدى الحالات 3.

وتشهد منطقة بنديبان حالة استنفار كبيرة، بعد ظهور بؤرة عائلية في حي واحد، كما لوحظ وجود عناصر أمنية تجوب المنطقة.

يذكر أن مدينة طنجة سجلت ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 342، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.