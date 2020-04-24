إيران تستدعي الراعي للمصالح الأمريكية لديها وتسلمه مذكرة احتجاج

الجمعة 24 أبريل 2020

عباس موسوي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، عن استدعاء السفير السويسري لدى طهران كراعي للمصالح الأمريكية، وتسليمه مذكرة احتجاج.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال موسوي إن "ذلك يأتي ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج".

وأوضح "تم استدعاء السفير السويسري في طهران كراعي لمصالح أمريكا إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تهديدات القوات الامريكية، بالإضافة إلى التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الامريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج والساحل الإيراني".

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وأضاف، أن "المذكرة ذكرت الحكومة الامريكية بضرورة احترام القوانين الدولية للسلامة البحرية وحرية الملاحة من قبل جميع الأطراف".

وتابع "وحذرت من أن إيران سترد وبشكل مناسب على أي تهديدات وإجراءات غير قانونية وعدوانية في منطقة الخليج وبحر عمان". كما أدان موسوي، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد لإيران ترامب ونصحه بإعادة الأسطول العسكري إلى أمريكا واستخدامه في المساعدة للسيطرة على وباء كورونا، بعدما أصبحت أمريكا تحتل المركز الأول عالميا في عدد الإصابات وحالات الوفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، أمس الأربعاء، البحرية "بإسقاط وتدمير" أية زوارق حربية إيرانية تضايق السفن الأمريكية، وهو أمر يأتي بعد أسبوع من إبلاغ البحرية عن قيام مجموعة من الزوارق الإيرانية باتباع "نهج خطيرة ومضايقة" للسفن الأمريكية في الخليج.

وتصاعدت التوترات بين أمريكا وإيران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الدولي بين طهران والقوى العالمية في 2018، وإعادة فرض العقوبات المعوقة على إيران.

وتصاعدت التوتر أكثر عندما قتلت القوات الأمريكية الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في يناير/ كانون الثاني. وردت إيران بهجوم صاروخي باليستي على قاعدة في غرب العراق حيث كانت القوات الأمريكية موجودة.

ولم يقتل أي أمريكي لكن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح خفيفة في الدماغ جراء الانفجارات. كما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهديد القوات الأمريكية هناك.