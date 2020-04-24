شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الممثل الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من احتمال ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:08 صباحًا, 24 أبريل 2020 م المناطق _ الأمم المتحده حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، مشيراً إلى أنه في حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها ملاينوف أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وأكد ملادينوف، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم.

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