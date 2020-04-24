الإمارات تعيد فتح المراكز التجارية بعد إغلاقها لوقف تفشي فيروس كورونا



قرّرت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان انه تقرّر تعديل "برنامج التعقيم" ليصبح من العاشرة مساء (18,00 ت غ) إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

ويشمل البرنامج منعا للخروج من المنزل إلا لحالات استثنائية بينها شراء المواد الغذائية وبتصريح مسبق فقط، بينما تجري السلطات عمليات تعقيم لوسائل المواصلات والأماكن العامة.

وفي إمارة دبي، قالت السلطات انه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

وستكون فترة التنقل من 6 صباحاً إلى 10 مساء من دون تصريح، على أن تفتح المراكز التجارية بين 12 ظهرا إلى 10 مساء.

كما تم السماح بإعادة المترو للعمل ابتداء من يوم الأحد.

وكانت السلطات في الإمارات أعلنت الشهر الماضي إغلاق المراكز التجارية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا.

