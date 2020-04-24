آخر تطوّرات انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العالم



في مايأتي آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 183 ألف شخص في العالم حتى اللحظة.



أودى الوباء العالمي بحياة أكثر من 183707 أشخاص في العالم، قرابة ثلثيهم في أوروبا، منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وشُخّصت أكثر من 2636740 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء إذ وصلت الحصيلة فيها إلى 46785 وفاة من أصل 842624 إصابة. تأتي بعدها إيطاليا مع 25085 وفاة ثم إسبانيا مع 22157 وفاة وفرنسا مع 21340 وفاة والمملكة المتحدة مع 18100 وفاة.



اقتصادياً:

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها مستعدة لتقديم "مساهمات أكبر بكثير" في ميزانية الاتحاد الأوروبي "بروح التضامن" ازاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19، قبل قمة مع شركائها.

وسجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انهياراً في نيسان/أبريل بوتيرة "غير مسبوقة" منذ أكثر من عشرين عاماً، وفق مكتب "ماركيت" للخدمات والمعلومات المالية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الخميس إن الاقتصاد الفرنسي هو مثل "جسم مخدّر" لم يعد "يؤدي سوى وظائفه الحيوية". وتراجع القطاع التجاري من دون احتساب الإيجارات إلى النصف (49%) مع تدابير العزل.

في النمسا، يُفترض أن يسجّل الاقتصاد عام 2020 ركوداً تاريخياً يراوح بين 5,25% و7,5% من الناتج المحلي الاجمالي، وفق المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية المرجعي.

وقررت ألمانيا تنفيذ برنامج جديد للمساعدات الاقتصادية تقدّر قيمته بعشرة مليارات يورو. ويُضاف إلى برنامج شامل لدعم الاقتصاد بقيمة 1100 مليارات يورو.

هذا وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه وقّع مرسوماً علّق بموجبه لمدة 60 يوماً إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وخسر أكثر من 26 مليون أميركي وظائفهم منذ بدء أزمة وباء كوفيد-19 التي تسببت بشل الاقتصاد الأميركي فجأة.

أعلنت البيرو أنها ستصدر عفواً عن ثلاثة آلاف سجين معرّضين للإصابة بكورونا المستجدّ.

أعطت السلطات الاتحادية الألمانية المكلفة المصادقة على اللقاحات، الأربعاء الضوء الأخضر لمختبر "بايوتيك" والمجموعة الأميركية العملاقة لصناعة الأدوية "فايزر" لإجراء تجارب سريرية على البشر. ويجري حاليا، حسب خبراء، اختبار خمسة مشاريع لقاحات على البشر في العالم.

ومن المفترض أن تطلق جامعة "أوكسفورد" البريطانية الخميس تجارب سريرية على البشر للقاح، معربة عن أمل طموح للغاية في أن تجعله متاحاً في الخريف لاستخدامه على نطاق واسع.







تمويل منظمة الصحة العالمية:

بعد بضعة أيام من إعلان الولايات المتحدة تعليق مساهمتها المالية في منظمة الصحة العالمية، أعلنت الصين الخميس أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار إضافية للمنظمة.

وحذّرت المنظمة من أن العالم بعيد عن نهاية وباء كوفيد-19.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس "هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وبعد تعرض المنظمة لانتقادات كثيرة لإدارتها الأزمة، أكد مديرها أن الوكالة الأممية أعلنت "حال الطوارئ في الوقت المناسب" في 30 كانون الثاني/يناير، "عندما كان لدى دول العالم متسع من الوقت للاستعداد".

