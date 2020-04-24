الملك سلمان: نعيش مع دخول رمضان ظرفاً بالغ الأثر على البشرية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، إننا نعيش مع دخول شهر رمضان علينا ظرفا بالغ الأثر على البشرية كافة، ومرحلة صعبة وحساسة من تاريخ العالم، من تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال كلمة وجَّهها للمواطنين وعموم المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، أننا نتألم من أن يدخل علينا شهر رمضان «في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة؛ وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم، في مواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد»، متابعاً بالقول: «عزاؤنا جميعاً أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجَلّ مقاصده العظيمة».

وهنأ الملك سلمان المواطنين والمسلمين بـ«بلوغ شهر الرحمة والغفران، الشهر الكريم الذي تُضاعف فيه الحسنات، وتُقال فيه العثرات، وتُستذكر فيه الفرحة العظمى بنزول كتاب الله العظيم، في ليلة هي خير من ألف شهر»، مشيراً إلى أن «في رمضان دروساً جليلة، تحض على التنافس في الخيرات»، ومُبتهلاً إلى المولى - جل وعلا - أن «يحمل هذا الشهر الكريم في ظلاله شفاءً عاجلاً لكل مريض، وسلامة دائمة لكل إنسان، ورحمة واسعة».