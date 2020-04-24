رفع تمثال السيدة العذراء في ميناء صور بعد ترميمه بتمويل من سقلاوي

رفع تمثال السيدة ​مريم العذراء​ في ​ميناء الصيادين​ في صور، بعد ما كان تعرض قبل شهر للسقوط، جراء العاصفة الأخيرة التي ضربت صور.

ورمم التمثال بدعم من المدير العام لمصلحة ​الريجي​ ​ناصيف سقلاوي​ و​بلدية صور​.

ورأى سقلاوي أن "الخطوة تظهر صورة صور للعالم نموذجا لتلاحم الأديان في صور".