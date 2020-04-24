رفع تمثال السيدة العذراء في ميناء صور بعد ترميمه بتمويل من سقلاوي

رفع تمثال السيدة مريم العذراء في ميناء الصيادين في صور، بعد ما كان تعرض قبل شهر للسقوط، جراء العاصفة الأخيرة التي ضربت صور.
ورمم التمثال بدعم من المدير العام لمصلحة الريجي ناصيف سقلاوي وبلدية صور.
ورأى سقلاوي أن "الخطوة تظهر صورة صور للعالم نموذجا لتلاحم الأديان في صور".
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