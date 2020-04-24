سلطات اليونان تمدد إجراءات العزل العام حتى الرابع من أيار

مددت الحكومة اليونانية إجراءات العزل العام لمدة أسبوع إضافي، وذلك حتى الرابع من أيار، مشددة على أن أي تخفيف لإجراءات مواجهة كورونا، سيكون تدريجيا خلال أيار وحزيران المقبلين.
ولفت المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس في مؤتمر صحفي، الى إن "القيود، التي تشمل حظر أي تنقلات باستثناء الأفراد الذين يحملون تصريحا رسميا، سيتم تمديدها إلى الرابع من ايار".
وفرضت السلطات اليونانية إجراءات عزل عام شاملة من منتصف أذار الماضي لوقف انتشار الوباء، حيث سجلت البلاد معدلات إصابة أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
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