"تليغراف": رئيس الوزراء البريطاني يعتزم العودة لعمله يوم الاثنين المقبل

أشارت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إلى أن "رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم العودة للعمل يوم الاثنين"، لافتةً إلى أن "جونسون أبلغ مساعديه بترتيب اجتماعات مع الوزراء الأسبوع المقبل".
من جهته، أفاد وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس، بأن "جونسون يتعافى بشكل جيد من مضاعفات مرض "كوفيد 19" وسيعود إلى العمل قريبا".
وشدد لويس، في حديث تلفزيوني، على أنه "في الوقت الحالي أيضًا، بينما يتماثل جونسون للشفاء، يفعل ما نطلب من الجميع في أنحاء البلاد أن يفعلوه، يتلقى نصائح الخبراء الطبيين والأطباء ويقوم بما طلبه منه الأطباء".
كما أكد أنه يتطلع إلى عودة جونسون بشكل كامل وتوليه زمام الأمور كاملة كرئيس لوزراء البلاد، معرباً عن يقينه بأنه "سيعود قريبا جداً، وأنه سيكون حريصاً جداً على العودة، لكنني أعتقد أيضا أنه يفعل الصواب".
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