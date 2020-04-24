بومبيو: سندعم لبنان حين تظهر الحكومة والقيادات استعدادا للتجاوب مع ما يطالب به الشعب

نقلت صحيفة "النهار" عن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ تأكيده، في طاولة مستديرة من بعد حول تداعيات وباء كورونا، أن "​لبنان​ يشكل بصراحة تحديا كبيرا في ​الشرق الاوسط​"، لافتاً إلى أننا "طلبنا من ​الحكومة اللبنانية​ ان تحترم ارادة الشعب اللبناني فيما ان المساعدة الانسانية التي تقدمها ​الولايات المتحدة​ هي من أجل دعمه" في اشارة منه الى ما اعلنته السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن مساعدة بقيمة 13.3 مليون دولار من ضمن مساعدات قدمتها الولايات المتحدة الى مجموعة كبيرة من دول المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن "الشعب اللبناني تظاهر في الشارع قبل وباء ​الكورونا​ مطالبا بالشفافية والعدالة وابعاد الفساد السياسي عن عمل الحكومة. وقد كنا واضحين في القول اننا على استعداد لمساعدة حكومة في لبنان مستعدة للتجاوب مع مطالب الشعب"، معتبراً "انه امر غير طبيعي ان تمارس منظمة متهمة ب​الارهاب​ نفوذا في الحكومة يضر او يؤثر سلبا على الشعب اللبناني، فلبنان بلد لديه تقليد طويل من العمل الديموقراطي، وهذه الديموقراطية هي ما يطالب به الشعب اللبناني".

وأكد أنه "بمقدار ما تظهر الحكومة تجاوبا مع مطالب الشعب عندئذ، فان التحديات المالية التي يواجهها لبنان اليوم هي امر سنأخذه بجدية والحاح كبيرين ولن نقدم المساعدة نحن فقط بل سنبذل جهدنا من اجل ان تفعل بالمثل دول في المنطقة وكذلك دول اوروبية نحن على تشاور مستمر معها. سنكون هنا من اجل دعم لبنان حين تظهر الحكومة والقيادات اللبنانية استعدادا للتجاوب مع ما يطالب به الشعب اللبناني".