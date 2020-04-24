قائد بالحرس الثوري: صراخ الأميركيين يدل على أهمية نجاحنا في إطلاق القمر الاصطناعي

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة،إن صراخ الأميركيين والغرب يدل على أهمية نجاح إيران في إطلاق القمر الاصطناعي ووضعه في مداره.
وأكد علي حاجي زادة أن "جميع مراحل صناعة القمر وإطلاقه تمت من دون علم أجهزة المخابرات الغربية ولهذا تفاجأت".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.
ولفت مسؤولون أميركيون الى إنهم يخشون من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية الطويلة المدى التي تستخدمها طهران يمكن أن تُوظف أيضا لإطلاق رؤوس نووية.
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