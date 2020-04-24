قائد بالحرس الثوري: صراخ الأميركيين يدل على أهمية نجاحنا في إطلاق القمر الاصطناعي

أعلن قائد ​القوات​ الجوية في الحرس الثوري ال​إيران​ي، علي حاجي زادة،إن صراخ الأميركيين والغرب يدل على أهمية نجاح إيران في إطلاق ​القمر​ الاصطناعي ووضعه في مداره.

وأكد علي حاجي زادة أن "جميع مراحل صناعة القمر وإطلاقه تمت من دون علم أجهزة المخابرات الغربية ولهذا تفاجأت".

وأعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ أمس أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، في وقت تتزايد فيه التوترات مع ​الولايات المتحدة​ بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.

ولفت مسؤولون أميركيون الى إنهم يخشون من أن تكنولوجيا ​الصواريخ​ البالستية الطويلة المدى التي تستخدمها ​طهران​ يمكن أن تُوظف أيضا لإطلاق رؤوس نووية.