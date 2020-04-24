الموساد: لبنان سوريا والعراق وإيران يخفون الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا

أشار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجنرال يوسي كوهين، إلى أن "لبنان والعراق وسوريا وإيران، يخفون الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا عندها، وأن الأرقام هناك أعلى من المعلن".
وشددت القناة العبرية الـ "13"، إلى أن "تصريحات كوهين جاءت خلال اجتماع مغلق مع مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية"، لافتةً نقلاً عن كوهين إلى أن "الحملة الإستخباراتية التي شنها جهاز الموساد لإحضار معدات طبية قد أفضت عن وصول 50 مليون قناع و260 جهاز تنفس صناعي".
وفي السياق، شككت وسائل إعلام إسرائيلية في أولى مهام أو خطوات جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي بشأن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحةً أن "جهاز الموساد تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من جلب 100 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا إلى إسرائيل، ضمن خطة لجلب 4 مليون وحدة".
وأوضحت أن "ما جلبه الموساد لم تطلبه وزارة الصحة الإسرائيلية، والطرفان يجريان مناقشات حول ماهية ما طلبته الوزارة من الجهاز الاستخباراتي تحديداً".
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