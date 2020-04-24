ترامب: اقتربنا من الحصول على لقاح لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ترامب أن بلاده حققت تقدما في مكافحة ​فيروس كورونا​ في 23 ولاية، قائلاً: "ماضون في تعزيز الإنتاج الصناعي للمعدات الطبية".

وفي مؤتمره الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في البلاد، أشار ترامب إلى أنه "يجب الإستمرار في مراعاة التباعد الإجماعي مع إستعدادنا لإعادة فتح بلادنا"، لافتاً إلى أننا "اقتربنا من الحصول على لقاح لفيروس كورونا والإختبارات تسير بشكل جيد".

وفي حين لفت ترامب إلى دراسة تشير إلى أن الفيروس يعيش في الأجواء الباردة بشكل أفضل من تلك الدافئة، أعلن أننا "قدمنا حزمة جديدة من الدعم الاقتصادي للشعب الأميركي"، مشيراً إلى أن 46 ولاية أظهرت انخفاضا في الإصابات بأعراض شبيهة بالكورونا، لافتاً إلى أننا "سنواصل العمل وفق إستراتيجيتنا لإعادة البلاد إلى المسار الطبيعي"، كاشفاً أنه "يجري العمل لوضع خطة للعلاج من الكورونا بالأجسام المضادة".

