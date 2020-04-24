شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتبادل التهانى بحلول شهر رمضان مع نظيريه الفلسطينى والجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.

و أعرب الرئيس من جانبه عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً سيادته للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وامن وسلام.

ومن جانبه اعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة وبادل الرئيس التهنئة بحلول الشهر المعظم داعياً الله بدوام التقدم والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.