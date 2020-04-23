مغنيون مغاربة حاضرون طوال شهر رمضان

أصبح شهر رمضان الكريم فرصة للمغنيين ليحضروا في أعمال تلفزية، من خلال غناء الجنريك، وضمان حضور لصوته على مسامع المشاهدين، طوال الشهر الفضيل.

ويحضر في قائمة المغنيين الحاضرين من خلال بوابة الجنريك، الفنان حاتم عمور، بغناء جنيريك ستكوم الكوبيراتيف، الذي يبث على القناة الثانية وقت الإفطار.

ويؤدي الفنان زكرياء الغافولي، جنيريك المسلسل الدرامي “السر المدفون”، الذي يبث على القناة الثانية.

ويحضر الفنان الشاب، خليل غنيش، في القانتين الأولى، والثانية، حيث يؤدي أغنية جنيريك مسلسل الإرث على “دوزيم”، و جنيريك مسلسل “قضية عمر” على الأولى.

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واختار فريق مسلسل “شهادة ميلاد”، الذي يبث على قناة “إن بي سي”، الفنان مهدي مزين، لأداء جنيريك العمل الدرامي.

َتسجل الفنانة، سلمى رشيد، حضورا من خلال غناء جنيريك مسلسل” سلامات أبو البنات”، الذي يبث على قناة “إم بي سي 5”.

وتؤدي الفنانة فاطمة الزهراء العروسي، جنيريك مسلسل “الغريبة”، الذي يبث على القناة الثانية، فيما تؤدي كريمة غيث وأسامة البسطاوي جنيريك سلسلة “راجل لمرا”.