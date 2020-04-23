بعد مراكش.. الدار البيضاء تودع محامياً شاباً جراء إصابته بفيروس كورونا

نعت هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الخميس، المحامي الشاب منصف أسلاف، الذي توفي صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتداول أصحاب البذلة السوداء في المدينة خبر رحيل زميلهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، في جو مزج بين الحزن على رحيل الفقيد، والاعتراف بنبله وأخلاقه، سائلين له الرحمة والمغفرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل ست حالات وفاة في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 155 وفاة جلااء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حالة، لعد تسجبل 122 إصابة جديدة.

وكشف مدير مديرية علم الأوبئة والحماية من الأمراض، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل 39 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة عدد المتعافين إلى 456 حالة.