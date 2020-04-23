مع اقتحام كورونا للسجون.. عدد التحاليل اليومية يبلغ رقما قياسيا ب2062 خلال 24 ساعة

تزامنا مع ظهور عدد من البؤر الوبائية التي تم اكتشافها بعدد من مدن المملكة لاسيما حالة سجن ورزازات، ضاعفت وزارة الصحة عملها في التحري الوبائي ليبلغ رقما قياسيا عدد التحاليل المخبرية التي تجريها بشكل يومي على العينات المأخوذة من الأشخاص المشتبه إصابتهم بمرض كوفيد 19.

ووصل عدد التحاليل التي أجريت بين الساعة السادسة من مساء أمس إلى السادسة من مساء اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي غير مسبوق أي ما يعادل 2062 تحليلا، منها 285 تحليلا مخبريا بجهة درعة تافيلالت وحدها.

وأسفرت التحليلات التي تم إجراؤها خلال هذه الفترة عن اكتشاف 122 إصابة مؤكدة بالفيروس، أي أن نسبة 5.9 بالمائة من النتائج كانت إيجابية.

وكانت وزارة الصحة سجلت مساء اليوم وفاة 6 أشخاص جدد ما رفع إجمالي عدد لاوفيات إلى 155، وبنسبة وفيات عادلت 4.3 بالمائة من إجمالي من أصيبو بالمرض.

كما أعلن عن شفاء 39 شخصا ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 456 شخصا يشكلون 12.8 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.