تفادياً لعواقب كورونا.. إجراءات تخفيفية وتوجيهات تهم الفاعلين في قطاع التأمينات

قررت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الخميس، اعتماد إجراءات تخفيفية تشمل كلا من المخصص المتعلق بنقصان قيم التوظيفات، والاحتياطي المرتبط بخطر الاستحقاق، فضلاً عن المخصصات المتعلقة بالديون والأقساط غير المؤداة.

وقالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنها ستعمد، فما يتعلق بإشكالية السيولة، إلى تتبع ومراقبة وضعية الفاعلين في القطاع، حالة بحالة”، مشيرة إلى أنها “ستتدخل عند الضرورة عبر مختلف الآليات التنظيمية المتاحة”.

وأوضحت الهيئة أن هذه التدابير التخفيفية، تأتي في إطار تتبع وتقييم تداعيات الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ سيتم تليين بعض القواعد الاحترازية، بصفة مرحلية، لجعل قكاع التأكينات قادراً على مواجهة المصاعب ذات الصلة بالوباء.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم تحسيس الفاعلين في قطاع التأمين بضرورة الحفاظ غلى رأس المال الذاتي وتعزيزه، “من أجل الحفاظ على قدرتهم على دعم الاقتصاد الحقيقي واستيعاب الخسائر”، في سياق قالت إنه “يتسم بالضبابية المتزايدة في ظل الوضع الحالي”.

ولفت الانتباه إلى أنه “ينتظر من الفاعلين وضع سياسة مسؤولة ومعقولة لتوزيع الأرباح برسم سنة 2019”.