الجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم في الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.
وقالت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إن يوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1441 هجري وذلك لثبوت رؤية الهلال، من مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وذكرة الوكالة الرسمية أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع على مستوى 48 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
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