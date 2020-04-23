وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام شهر رمضان بالمغرب..”اليوم24” يتمنى لكم شهرًا مباركًا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أن الأول من شهر رمضان في المغرب، سيكون، بعد غد السبت 25 أبريل 2020، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً بعد مغرب اليوم.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1441هـ، بعد مغرب اليوم 29 شعبان 1441 الوافق لـ23 أبريل 2020، فثبت لديها عدم رؤية الهلال.

وعليه، فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوماً، ويكون فاتح شهر رمضان 1441، يوم السبت 25 أبريل.



وبهذه المناسبة، يتمنى لكم موقع “اليوم24” شهرًا مباركًا، أعاده الله علينا وعليكم باليمن، والبركات.